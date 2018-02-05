05.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине пополнили «черные списки» россиян

Министерство культуры Украины после обращения Службы безопасности внесло еще четыре фамилии российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приказ № 93 от 1 февраля 2018 года появился на сайте ведомства в понедельник, 5 февраля.

Речь идет о российских актерах — Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове, а также о российском режиссере Александре Якимчуке.

Напомним, черный список Министерства культуры Украины (пополняется с 2015 года) — перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры на основании данных Службы безопасности.

Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений на территории Украины, включая запрет на посещение страны или гастрольную деятельность.