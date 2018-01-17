17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине потратят полмиллиарда гривен на «патриотическое кино»

В 2018 году на производство и распространение фильмов патриотического направления на Украине потратят 500 тысяч гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

«Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» Минкультуры предусмотрены расходы на кинематографию по бюджетным программам: 1806030 «Государственная поддержка кинематографии» в объеме 505 300,0 тыс. Грн; 1801118 «Производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления» в объеме 500 000,0 тыс. грн», — говорится в сообщении.