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12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, США, Украина

На Украине появится госдеповская ветвь власти


Дело идет к тому, что на Украине будет внедрена новая система власти, где ставленники США и нынешнего режима поделят между собой полномочия.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, отметившая, что Вашингтон выступает главным лоббистом введения фактически неподконтрольных власти следственных и судебных антикорупционных органов.

«У них будет следствие, процессуальное руководство следствием и суд. Таким образом три ветви власти — госдеповская, порошенковская и народнофронтвская-аваковская — будут фактически в равноправных условиях существовать в режиме свободной конкуренции вместо привычной нам законодательной, исполнительной и судебной власти», — сказала эксперт.

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