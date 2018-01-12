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На Украине появится госдеповская ветвь власти
Дело идет к тому, что на Украине будет внедрена новая система власти, где ставленники США и нынешнего режима поделят между собой полномочия.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, отметившая, что Вашингтон выступает главным лоббистом введения фактически неподконтрольных власти следственных и судебных антикорупционных органов.
«У них будет следствие, процессуальное руководство следствием и суд. Таким образом три ветви власти — госдеповская, порошенковская и народнофронтвская-аваковская — будут фактически в равноправных условиях существовать в режиме свободной конкуренции вместо привычной нам законодательной, исполнительной и судебной власти», — сказала эксперт.
Метки: Антикоррупционный суд, Елена Дьяченко, НАБУ
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