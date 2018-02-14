14.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине признали, что западные партнеры готовы приступить к разделу страны

Украину ждет очень много боев с западными партнерами, которые вскоре начнут предъявлять территориальные претензии к ней, основываясь на исторических процессах.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если у вас есть война, то нужно понимать, что соседи бывают и подлыми. Мы не будем говорить о народах. Народы бывают обычно более здоровыми умом и головой, чем политики. А политики, как раз, вся их жизнь заключается в подлости и цинизме, в умении на этом спекулировать, жить и зарабатывать. Потому, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать какие-то судебные процессы с доказыванием того, что исторически что-то принадлежит им, а не нам», — сказал депутат.

По ее словам, в будущем территориальные претензии будут предъявлены и теми странами, с которыми Украина еще не успела поссориться.

«Все это будет происходить, если украинская дипломатия будет настолько проигрывать, как бы Украине не аплодировали в Америке на молитвенных завтраках, как бы нас не хвалили и не любили, все равно будут такие случаи, когда нам придется, как слабым, доказывать что-то в судах… У нас впереди еще очень много боев с западными партнерами и очень хорошо, что эти бои не будут кровавыми, очень хорошо, что эти бои закончатся в дипломатическом, политическом и юридическом поле», — заявила Савченко.