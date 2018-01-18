18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 083 просмотров

На Украине российских музыкантов приравняли к ядовитым нитратам

К прокату на Украине запрещен российский фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях императора Николая Второго и балерины балерины Матильды Кшесинской.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом ТСН рассказал член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в «черном списке». Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», – заявил Капранов.