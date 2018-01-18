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18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Культура, Скандал, Украина, Цензура

На Украине российских музыкантов приравняли к ядовитым нитратам


К прокату на Украине запрещен российский фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях императора Николая Второго и балерины балерины Матильды Кшесинской.

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Об этом ТСН рассказал член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в «черном списке». Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», – заявил Капранов.

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