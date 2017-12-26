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26.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
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История, Украина

На Украине снимут фильм про союз бандеровцев и поляков


Украинские кинематографисты собираются снять фильм, рассказывающей о совместной борьбе УПА и Армии Крайовой против СССР в годы Второй мировой войны, сообщает «Польское радио», ссылаясь на  Госагентство Украины по вопросам кино.

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Отмечается, что с компанией «UM-GROUP» был подписан контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки документальному фильму Виталия Загоруйко «Операция «Грубешов».

«Лента рассказывает о совместной борьбе Армии Крайовой и Украинской Повстанческой Армии против советской армии во время Второй мировой войны. В те годы украинцы и поляки были заклятыми врагами. И это делает факт их боевого сотрудничества еще более ценным и показательным. Один из них — совместная акция в польском городе Грубешов, во время которой был разгромлен советский гарнизон, освобождены узники местной тюрьмы и сорван процесс принудительного переселения украинцев», — указывается в публикации.

«Мы должны быть надежными союзниками не только из-за того, что наши страны являются цивилизованными, но и потому, что сейчас у нас есть общая смертельная опасность — агрессивная шовинистическая Россия. Несмотря на все страшные конфликты, которые переживали наши народы в прошлом, история знает и замечательные примеры украинско-польской совместной борьбы и хороших взаимоотношений», — заявил автор картины.

Релиз фильма запланирован на октябрь 2018 года.

Отметим, что операция, о которой идет речь, имела место в 1946 году, тогда как Армия Крайова была распущена в 1945 году.

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