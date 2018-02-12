12.02.2018

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На Украине созрели условия для свержения Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко потерял поддержку как со стороны местных олигархов, так и со стороны западных политиков, а опереться на Россию он не сможет.

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Об этом в эфире UkrLife заявил украинский эксперт, директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все условия созрели, все олигархи от Порошенко отвернулись… Путин его уже видеть не может, говорит: предатель, предал, обманул, собаке — собачья смерть. А Трампу он тоже не нужен уже, все. Никто с ним не хочет встречаться, даже Волкер. Вот с Тимошенко встречается, а с ним нет. Даже в Твиттере написал. Волкер написал о том, что он встречался с Тимошенко. То есть для Волкера это важно. Он же не написал,что встречался с Порошенко… Я думаю, сейчас созрели все условия, чтобы Порошенко ушел», — полагает Соскин.