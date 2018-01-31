31.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине сворачивается крупнейшая сеть автоторговли и обслуживания

Входящее в структуру автомобильной корпорации УкрАвто предприятие Одесса-Авто решило ликвидировать четыре своих филиала — Автоцентр Лузановский и Центр коммерческих автомобилей в Одессе, Автоцентр Измаильский и Болградскую станцию техобслуживания, передает корреспондент «ПолитНавигатрра».

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Такое решение было принято наблюдательным советом компании 30 января «в связи с производственной необходимостью», сообщает Интерфакс-Украина.

Филиалы специализировались на торговле автомобилями и запасными частями, а также занимались техобслуживанием и ремонтом транспортных средств.

Подразделение представляет в Одесской области бренды KIA, Chevrolet, Chery и марки ЗАЗ, а также грузовое направление ТАТА и автобусное I-VAN.

Кроме того, согласно сообщению в системе раскрытия НКЦБФР, еще одно структурное подразделение УкрАвто — предприятие Винниччина-Авто по аналогичной причине приняло решение о ликвидации своего филиала Хмельник-Авто (Винницкая обл.).