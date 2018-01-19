19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине теперь будут новые автомобильные аптечки- без лекарств

В Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) подготовили проект приказа о новом составе автомобильных аптечек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Мотоциклетные, автомобильные и автобусные медицинские аптечки должны быть оснащены средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать каких-либо медицинских препаратов. Соответствующий проект приказа подготовили в Минздраве и подали на согласование», — говорится в сообщении.

Новая аптечка будет содержать инструкцию, как оказывать первую помощь при авариях, и необходимые для этого средства. А лекарств в ней не будет, поскольку они имеют срок годности, зачастую не обновляются водителями и не пригодятся при оказании экстренной помощи не специалистами.

«По статистике, причиной примерно 80% смертей в результате ДТП до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи является массивное кровотечение. Поэтому в минимальную комплектацию аптечки прежде всего будут входить необходимые средства для остановки кровотечения», — добавляют в ведомстве.

Содержание аптечки пересматривалось последний раз 20 лет назад.