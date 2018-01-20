20.01.2018, Мариуполь, Анастасия Самойлова

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На Украине торгуют справками о фиктивном участии в «АТО»

В Мариуполе (территория Донецкой области, подконтрольная Киеву) действовала схема по выдаче поддельных справок об участии в так называемой «АТО». Данным механизмом для получения статуса участника боевых действий активно пользовались чиновники.

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Такую информацию сообщили на официальном сайте правоохранительных органов ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Данной услугой в основном пользовались чиновники. К примеру, в Киеве «вскрыли» группу сотрудников фискальной службы, которым удалось избежать так называемой «люстрации» благодаря поддельным справкам об участии в боевых действиях в Донбассе. Одной из задержанных является начальник главного управления государственной фискальной службы в городе Киев Людмила Демченко. Следствию удалось установить, что в то время, как по документам задержанная принимала участие в боевых действиях на Донбассе, на самом деле, она отдыхала в санатории в Конче-Заспе», – отмечают в сообщении.

Отметим, что, несмотря на очевидные признаки нарушения законодательства и использования поддельных документов, суд Краматорска, в котором рассматривалось данное дело, запретил следствию доступ к личным делам подсудимых. Запрет был мотивирован отсутствием у следствия доступа к гостайне, которая, якобы содержится в личных делах подсудимых.