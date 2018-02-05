05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине угрожают открыть второй фронт против Польши

Украина должна жестко отреагировать на принятый в Польше закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступление бандеровцев.

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Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ОУН, первый заместитель главы Госкомитета по теле- и радиовещанию Богдан Червак, отметивший, что в годы Второй мировой в Лондоне действовало польское правительство в изгнании, «от имени которого творились бесчинства на Волыни и Галичине».

«Украинцы собственного государства не имели. А негосударственная нация имеет право на все формы и методы борьбы, включая вооруженные. Иначе у нее никогда не будет своего государства. Подчеркиваю — никогда! Все преступления поляков на территории Украины совершались от имени Польши. Но никто и никогда не сможет обвинить в преступлениях государство Украина», — утверждает Червак.

По его мнению, сегодня полякам «аплодирует Москва» и уже завтра «московский сапог может топтать их землю».

«Чтобы этого не произошло, им надо прийти и просить прощения у украинцев. Мы все поймем», — обещает чиновник.

При этом он полагает, что открываемая сегодня сессия Верховной Рады должна начать свою работу с безотлагательного принятия закона «Об ответственности за непризнание ОУН и УПА борцами за независимость Украины».

«Такая жесткая и государственная реакция на польский вызов угомонит не только Польшу, но и других соседей, в частности Венгрию и Румынию, которые также не скрывают своих имперских амбиций. Нам говорят, что на два фронта Украина не сможет вести войну. Но ОУН и УПА смогли. Так говорить, значит не верить в собственные силы и терпеть позор и унижение. Позор и унижение ведут к потере государства. Мы не терпели унижения Москвы, и не должны терпеть унижений Варшавы. Народные депутаты должны понять, сегодня идет ни только об их государственную позицию, а о чести и достоинстве украинской нации», — резюмирует Червак.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Червак пригрозил полякам новой Волынской резней.