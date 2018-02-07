07.02.2018, Житомир, Михаил Рябов

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На Украине угрожают журналисту, защищающему арестованного Василия Муравицкого

Житомирский оппозиционный журналист Сергей Форест заявил о поступивших угрозах физической расправы со стороны украинских националистов. Об этом говорится в экстренном видеообращении.

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«Поступают угрозы физической расправы. Как журналист, хочу общественность предупредить об этом и предупредить – я не боюсь угроз власти, буду показывать правду, выявлять коррупционеров и стоять на страже народа», — сказал он.

Форест известен тем, что, в отличие от многих украинских репортеров, открыто встал на защиту своего земляка и коллеги Василия Муравицкого, арестованного по обвинению в сотрудничестве с российскими СМИ. Кроме того,

Форест активно критиковал действия по захвату храмов канонической УПЦ Московского Патриархата. Журналист также разоблачал действия новой «майданной» власти, вскрывая в местных СМИ факты коррупции.