|701 просмотров
На Украине угрожают журналисту, защищающему арестованного Василия Муравицкого
Житомирский оппозиционный журналист Сергей Форест заявил о поступивших угрозах физической расправы со стороны украинских националистов. Об этом говорится в экстренном видеообращении.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Поступают угрозы физической расправы. Как журналист, хочу общественность предупредить об этом и предупредить – я не боюсь угроз власти, буду показывать правду, выявлять коррупционеров и стоять на страже народа», — сказал он.
Форест известен тем, что, в отличие от многих украинских репортеров, открыто встал на защиту своего земляка и коллеги Василия Муравицкого, арестованного по обвинению в сотрудничестве с российскими СМИ. Кроме того,
Форест активно критиковал действия по захвату храмов канонической УПЦ Московского Патриархата. Журналист также разоблачал действия новой «майданной» власти, вскрывая в местных СМИ факты коррупции.
Метки: Василий Муравицкий, Житомир, Сергей Форест
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.