 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

На Украине уже миллионы недоедают или не могут оплатить за жилье


Внимательное изучение результатов социологических исследований и даже официальных данных Госкомстата позволяет убедиться, что миллионы жителей Украины уже не имеют возможности покупать достаточно еды или платить за жилье.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавнее исследование Киевского международного института социологии показывает, что пять миллионов украинских граждан считают, что они недоедают. Это количество уменьшилось, они говорят, что «всего лишь пять миллионов».

Далее, по статистике Госкомстата почти семь миллионов семей получают субсидии на жилищно-коммунальные услуги. То есть семь миллионов семей не в состоянии даже оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Семнадцать миллионов украинских граждан имеют доход ниже прожиточного минимума, ниже 4 тыс грн, по расчетам Минсоцполитики», — перечислил эксперт.

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