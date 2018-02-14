14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине в разы усилят пропаганду НАТО, чтобы поправить его негативный имидж

Кабинет Министров Украины принял распоряжение “Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции совершенствования информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2018 год”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Правительственный портал.

Принятие документа, отмечается в документе, призвано обеспечить «эффективное информирование общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины». Цель — повысить уровень поддержки украинцами государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровень доверия к НАТО как к институту, который играет ключевую роль в укреплении международной безопасности.

“Это решение особенно важно в контексте противодействия российской пропаганде. И, кроме опровержения еще советских и новых российских мифов о НАТО, у нас много работы по разъяснению сути Североатлантического Альянса. НАТО — это не только армия. НАТО — это права человека, верховенство права, образование, экология”, — обратила внимание вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что поддержка украинцами вступления в НАТО носит больше эмоциональный характер. Поэтому пропаганда, которая помогла бы превратить эту поддержку в осознанную и обоснованную пониманием деятельности Альянса, является необходимой.

В рамках пропагандистских кампаний пройдут тематические семинары и тренинги для представителей СМИ, фотовыставки, в соцсетях будут распространяться тематические ролики, которые с одной стороны будут демонстрировать ценность для НАТО партнерства с Украиной, а с другой — разъяснять украинцам необходимость евроатлантической интеграции.

Кроме того, запланировано проведение целевых публичных мероприятий в регионах с участием представителей органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, представительств НАТО в Украине; творческие конкурсы, тематические интерактивные игры для учащейся и студенческой молодежи; создание циклов теле- и радиопрограмм; изготовление, размещение в общественных местах и ​​учебных заведениях информационно-разъяснительных материалов (плакатов, листовок, буклетов, рекламно-сувенирной продукции) и др.

Кроме того, согласно плану центральные и местные органы государственной власти будут публиковать на официальных веб-сайтах и ​​в социальных сетях информацию о сотрудничестве Украины с НАТО и освещать мероприятия, проводимые органами государственной власти в сфере евроатлантической интеграции Украины.

Митинг против НАТО в «осчастливленной» Альянсом экс-Югославии,

Центральные органы исполнительной власти и государственные органы, привлеченные к выполнению годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО должны будут в течение года работать на исправление сложившегося негативного имиджа НАТО, как агрессивного блока, разбомбившего Ливию и Ирак, информировать через веб-сайты, социальные сети, СМИ о невоенных инициативах НАТО, в частности в сфере экологии, энергетики, ядерной и радиационной, кибернетической и информационной безопасности, реализации проектов в рамках трастового фонда НАТО, о реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами и рекомендациями НАТО.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках бюджетной программы “Осуществление мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере”. Также планируется привлечь финансовые возможности отечественных и международных бизнес организаций, фондов, неправительственных организаций.