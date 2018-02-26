26.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине вдвое обвалился ВВП

На обслуживание внешних долгов в 2013 году на Украине тратилось в три раза меньше денег, чем сегодня, пишут «Известия».

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В публикации отмечается, что в постмайданные годы на Украине менялось соотношение государственного долга к ВВП.

«Если в 2013 году этот показатель слегка превышал 40%, то на начало 2017 года он достиг 81%. Официальных данных по ВВП за 2017 год пока еще нет, однако соотношение должно быть примерно тем же. Это означает, что ВВП Украины с конца 2013 года рухнул вдвое, примерно во столько же стало сложнее обслуживать госдолг.

Скажем, в 2018 году Украина потратит на это 270 млрд рублей (130 млрд гривен): каждая седьмая гривна, собранная государством в виде налогов или от пока еще прибыльной госсобственности, направляется на возврат долгов и уплату процентов по кредитам. Для сравнения: в 2013 году на обслуживание долгов тратилось в три раза меньше денег», — указывает издание.