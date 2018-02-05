05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Скандал, Украина

На Украине включили дурака — не имеем отношения к подписанию Минских соглашений


Принятый Верховной Радой закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», признающий регион «оккупированным», не может свидетельствовать о нарушении Киевом Минских соглашений, поскольку они не ратифицированы украинским парламентом.

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Такое мнение в публикации на страницах журнала «Український тиждень» высказывает бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, в прошлом также представлявший Украину в Международном трибунале ООН по бывшей Югославии.

«В документе не упоминается о минских договоренностях, поскольку Верховная Рада Украины не имеет никакого отношения к их заключению. Они никогда не были предметом специального парламентского рассмотрения, ВР их не одобряла и не ратифицировала. Минские договоренности вынужденно подписали представители украинской исполнительной власти вследствие нелегитимного применения против Украины силы во время вооруженной агрессии РФ», — утверждает автор.

По его словам, в соглашениях, подписанных в Минске, «зафиксирован ряд условий, неприемлемых для Украины, в частности, касающихся изменения конституционного строя, введение особого статуса для Донецкой и Луганской областей, проведение выборов на оккупированных территориях и тому подобное».

Также Василенко пишет, что «минские договоренности не являются международно-правовыми соглашениями, которые возлагают юридические обязательства на стороны и регулируются международным публичным правом».

«Минские договоренности являются международными политическими соглашениями, скрепленными подписями должностных лиц, на которых ложится не юридическая, а морально-политическая ответственность за их выполнение», — приходит к выводу Василенко.

При этом он не стал говорить, что Минские договоренности одобрены резолюцией Совбеза ООН, что делает их обязательными для выполнения странами-членами ООН.

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