 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
  2 149 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

На Украине все освобожденные пленные пройдут жёсткую фильтрацию на принадлежность к русскому миру


Украинские спецслужбы, пока военнопленные ВСУ находились на территории ДНР, завели на них уголовные дела.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили на телеграмм-канале «Daily War», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Примерно так можно охарактеризовать судьбу 14 из 73 украинских военных, которые вернулись на родину в рамках обмена пленными в Донбассе.

Всё дело в том, что вместо запаха перегара во время жарких объятий с президентом Порошенко, их ожидает шконка. Пока они сидели в плену, на них завели уголовные дела за дезертирство. Как считают украинские силовики, кто-то попал в плен вполне добровольно, а кто-то случайно, самовольно оставив свою часть», – сообщают на канале.

«Слава Украине!», – пишет журналист.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть