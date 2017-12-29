29.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

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На Украине все освобожденные пленные пройдут жёсткую фильтрацию на принадлежность к русскому миру

Украинские спецслужбы, пока военнопленные ВСУ находились на территории ДНР, завели на них уголовные дела.

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Об этом сообщили на телеграмм-канале «Daily War», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Примерно так можно охарактеризовать судьбу 14 из 73 украинских военных, которые вернулись на родину в рамках обмена пленными в Донбассе.

Всё дело в том, что вместо запаха перегара во время жарких объятий с президентом Порошенко, их ожидает шконка. Пока они сидели в плену, на них завели уголовные дела за дезертирство. Как считают украинские силовики, кто-то попал в плен вполне добровольно, а кто-то случайно, самовольно оставив свою часть», – сообщают на канале.

«Слава Украине!», – пишет журналист.