14.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине выдвинули унизительное условие российским артистам

Украинские националисты хотят запретить артистам из «незалежной» вести любую концертную деятельность на территории Российской Федерации.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной Рады Эдуард Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, российских же артистов можно пускать на Украину, но только в том случае, если они не поддержали воссоединение Крыма с РФ.

«Есть нормальная инициатива со стороны «Свободы» вообще запретить гастрольную деятельность украинцев в стране-агрессоре и кардинально ограничить гастрольную деятельность представителей российской эстрады в Украине. С обязательным подтверждением того, что эти люди не выступали публично за аннексию Крыма или в поддержку войны на Донбассе», — заявил Леонов.