29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине выставили на продажу под снос оборонный завод

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус № 4 завода Арсенал.

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Об этом сообщает сайт ведомства.

Так, на продажу выставили корпус № 4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

«Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки», — сказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона — 0,5% начальной цены, гарантийный взнос — 56,1 млн грн.

Согласно данным Госреестра, собственником завода Арсенал является ГКАУ. Сейчас основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал завода Арсенал составляет 137,7 млн гривен.