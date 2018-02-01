01.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Экономика

На Украине заговорили о продаже Сумыхимпрома


ПАО «Сумыхимпром» начало показывать хорошие результаты работы, поэтому его могут продать.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если верить оперативным данным, то вроде бы по двуокиси титана впервые за пять лет получен рекорд – 40 тысяч тонн продукта, 120 тысяч тонн минеральных удобрений. Поступают известия об оживлении, так что не исключено, что и это предприятие могут попытаться продать», — полагает Блинов.

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