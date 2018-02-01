01.02.2018, Киев, Игорь Петров
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На Украине заговорили о продаже Сумыхимпрома
ПАО «Сумыхимпром» начало показывать хорошие результаты работы, поэтому его могут продать.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если верить оперативным данным, то вроде бы по двуокиси титана впервые за пять лет получен рекорд – 40 тысяч тонн продукта, 120 тысяч тонн минеральных удобрений. Поступают известия об оживлении, так что не исключено, что и это предприятие могут попытаться продать», — полагает Блинов.
Метки: Андрей Блинов, приватизация, Сумыхимпром
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15:46 31 январяВ США рассчитывают разрешить украинский конфликт в текущем году
15:05 31 январяНа российском ТВ потрепали хамившего украинского политолога
13:20 31 январяВ Раде пожелали России успехов в борьбе с американскими санкциями
13:10 31 январяРоссийские регионы призвали скинуться на ремонт памятников во Львове
12:37 31 январяУкраинский тренер не понимает, почему чемпионат мира пройдет в России
12:19 31 январяФутболист Михайличенко назвал «зомбированными» своих родственников в России
12:03 31 январяСто лет «переобуваний»
11:41 31 январяВ Киеве объявили войну русской ДНК
11:12 31 январяИзвестный майданщик и волонтер «АТО» одумался и предложил мириться с Россией
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