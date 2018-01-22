22.01.2018, Москва, Олег Кравцов

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На Украине Запад перешел красную линию — Лавров

На Западе должны отдавать себе отчет, что у России есть свои интересы, в том числе и на Украине.

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Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, по словам которого, Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине.

«Первым действием парламента после переворота был закон о том, что русский язык должен «знать свое место». А место это, грубо говоря, по-простому было под лавкой. Еще через два дня прозвучали заявления, что русские никогда не будут почитать Бандеру и Шухевича, поэтому русских из Крыма надо изгнать. После моей пресс-конференции какая-то германская газета напечатала, что Сергей Лавров стал чуть ли не передергивать факты и выдавать «мирную демонстрацию крымских татар около Верховного совета Крыма за попытку выгнать русских с полуострова». Достаточно посмотреть видеоролики той поры, когда Верховный совет был просто в окружении бесчинствующих молодчиков, не говоря уже о «поездах дружбы», которые Дмитрий Ярош посылал в Крым», — напомнил Лавров.

Он подчеркнул, что на Украине имела место история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза совместно с президентом Украины Виктором Януковичем было просто растоптано.

«После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — полагает глава МИД РФ.

«Это была «красная линия», так же как «красная линия» была перейдена по приказу Михаила Саакашвили в момент начала нападения на Южную Осетию, где стояли наши, осетинские и грузинские миротворцы. Но грузинских миротворцев вывели оттуда за несколько часов до начала нелегитимной и абсолютно провокационной атаки. У России есть интересы, и об этом люди должны помнить. У России есть «красные линии». Я считаю, что серьезные политики на Западе понимают, что эти «красные линии» необходимо уважать, так же как их уважали во время холодной войны», — резюмировал Лавров.