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12.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

На Украине запретили ностальгию


На Украине, в русле антисоветской и  идеологии людям запретили даже думать обо всем советском.

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Об этом в эфире канала UkrLife заявил политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, запрет определенных партий и идеологий, насаждение украинского языка — все это свидетельства дискриминации на Украине.

«Новому режиму удалось установить свои правила. Причем, настолько, что нам запретили ностальгию. Нам, ведь, не только ограничили наши права и свободы, но нам и запретили думать о чем-то советском, вообще «совок — это плохо»… Украинский язык у нас один и это не обсуждается. Это тоже нарушаются права. Права нарушаются — у нас запретили коммунистов и остальных, то есть, политические. Наступление на права идет достаточно большое», — заявил Мишин.

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