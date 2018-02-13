13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Цензура

На Украине запретили «ожидание неизбежного»


Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовал перечень из 135 книг, напечатанных издательствами Российской Федерации, содержание которых «направлено на ликвидацию независимости Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, в черный список вошли: книга Павла Губарева «Факел Новороссии», Семена Пегова «Я и рыжий сепар», Дмитрия Goblin Пучкова «Украина це Россия. Серия «Библиотека мужского клуба», Василия Прохорова «Украина между Западом и Востоком. Война на Донбассе», Михаила Погребинского «Украина. В ожидании неизбежного» и другие.

Ранее на Украину запретили ввозить 25 книг из РФ, в частности сказки об Илье Муромце и произведения Бориса Акунина.

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