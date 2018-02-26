26.02.2018

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На Украине завысили место своей олимпийской сборной в медальном зачете

Не смотря на то, что олимпийская сборная Украины наряду с венгерскими спортсменами поделила 21 — 22 место и формально находится на 22-й позиции, известный украинский спортивный портал ISPORT разместил ее на одну позицию выше, оставив Венгрию позади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Олимпиада 2018: Норвегия выиграла общий зачет, Украина — 21-я», — гласит заголовок статьи, посвященной итогам Олимпиады в южнокорейском городе Пхенчхан.

При этом, далее в этой же статье авторы указывают: «Если страны имеют в общем итоге одинаковое количество выигранных медалей, то страны сортируются в алфавитном порядке».

Напомним, что сборная Украина, как и венгерская команда завоевала всего одну золотую медаль, поэтому, согласно правилам МОК, разместилась на 22-м месте.