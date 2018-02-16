16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку

Американская разведка проспала уход Крыма в состав России, поскольку думала, что российские войска не готовы к такому развитию событий.

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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил телеведущий Дмитрий Гордон

По его словам, американцы ждали, что из РФ на Крым и Украину будут выдвигаться войска с тыловым обеспечением, которые удастся заранее засечь, однако русским этого не нужно.

«Соединенные Штаты не сильно уделяли внимание Украине. Даже разведывательная аппаратура не была практически настроена на Украину, так как не была настроена на Грузию в свое время. Они проспали аннексию Южной Осетии и Абхазии, они проспали аннексию Крыма. Проспали. ЦРУ докладывало, что аннексия Крыма невозможна, потому что за россиянами не идут полевые госпитали. Ребята, какие полевые госпитали — россияне в грязи, в говне могут сражаться и никаких проблем не возникает, какие госпитали. Обнаружилось незнание американцами полностью, во-первых, славянской души, во-вторых, менталитета России», — заявил Гордон