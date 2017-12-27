27.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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На украинской шее все туже затягивается петля дефолта

В 2018- 2019 годах Украину ожидает высокий риск дефолта из-за необходимости выплачивать колоссальный государственный долг.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, если Украине не удастся привлечь средства в экономику, ей придется отдавать по долгам до половины бюджета.

«Без денег МВФ, а с ними связаны и деньги Европейского союза напрямую, Украина, если не в 18-м, то в 19-м году будет вынуждена объявить дефолт государственного бюджета. Потому что на 2018 — 2020 годы выпадает пик внешнедолговых выплат по формуле 20+5. То есть 20 миллиардов долларов за три года мы должны выплатить как гарантированный государством долг и еще пять миллиардов долларов висит на госпредприятиях. Если они не смогут самостоятельно оплачивать, их придется выплачивать из государственного бюджета», = сказал экономист.

«Если в этот период у нас не будет новых валютных вливаний, то представьте себе по запланированному курсу 30 гривен за доллар, какие суммы будет нужно вынимать из государственного бюджета, чтобы обслуживать внешний долг. Это будет примерно треть или даже половина расходной части государственного бюджета. Что приведет к ситуации дефолта», — предупреждает экономист.