21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ донецких стариков объявили сумасшедшими

В Киеве великодушно обещают простить донецких стариков, «плевавших и пинавших» пленных солдат ВСУ.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил одиозный телеведущий Матвей Ганапольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналист мечтает, что украинская армия войдет в Донецк, где к тому моменту не останется ни одного солдата армии ДНР. При этом пропагандист думает, что произойдет это еще при президентстве Порошенко.

«Когда Украина войдет туда, и когда Порошенко в Донецке скажет «Вот мы и тут», там не будет ни одного человека, который стрелял в украинскую армию. Там будут только сумасшедшие бабушки, которые плевали, помните, да, Иловайск, по-моему, это был. Когда вели украинских солдат и они: «Паскуда, националист» — вот это было. Все было. Сумасшедших бабушек мы простим. Пусть они живут, чего не сделаешь, когда любишь совок — можно и украинскому солдату пинков давать и плевать в него. Ничего, Украина — страна великодушная, она простит», — заявил Ганапольский.