01.02.2018

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На украинском ТВ «Кремлевский доклад» объявили подделкой

Так называемый «Кремлевский доклад», включающий в себя список российских чиновников и бизнесменов, который был обнародован на днях в США, оказался подделкой.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил российский либерал, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов, перебравшийся в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, к публикации готовился другой, намного более жесткий санкционный список, но в последний момент поступила команда «сверху» не публиковать его. Вместо него обнародовали ничего не значащий документ.

«Произошла замена одного документа другим. Должен был быть опубликован один документ, который готовился в течение шести месяцев, и который представлял из себя документ, длиной в несколько сот страниц — результат работы большой группы сотрудников Госказначейства, Госдепартамента и Национальной разведки, но по требованию одного из высокопоставленных руководителей этот документ не был опубликован и вместо него срочно, в течение короткого времени был приготовлен другой документ», — утверждает эксперт.

По его словам, новый вариант готовился в лихорадочной спешке и потому появился именно такой список.

«Ясно, что этот документ не имеет никакого отношения к той работе, которую готовили сотрудники американской администрации. Этот документ не имеет никаких последствий, юридических последствий, не имеет никакой ценности — ни информационной, ни аналитической», — сказал Илларионов.