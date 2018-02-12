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На украинском ТВ националистов объявили «тупыми гиббонами»
Украинские националисты — это мерзкие негодяи, действующие на уровне первичных инстинктов.
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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разжигатели, националисты — это мерзкие негодяи, они неинтересны совершенно. Все националисты одинаковые — украинские, упоротые националисты, еврейские упоротые националисты, русские упоротые националисты, они все одинаковые. Они одинаковые своей упоротостью, тупостью, многие и заданностью своих поступков. Упоротый национализм — это свойство, присущее обезьянам. Они для меня все гиббоны», — заявил Гордон.
Метки: Дмитрий Гордон, Украинский национализм
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