02.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ потребовали от Климкина извинений и не записывать всех украинцев в бандеровцы

На центральном украинском ТВ возмутились — Климкин написал пост в блоге, которым признал всю украинскую нацию бандеровцами.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявила телеведущая, специалист в области международного права Анна Степанец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, министр иностранных дел не имеет права считать весь украинский народ последователями идеологии Бандеры.

«Я читаю Твиттер сейчас и вижу, что написал Павел Климкин. А написал он очень короткий пост: «Решение польского парламента, направлено не на дискуссию относительно исторической памяти, а на построение исторической мифологии. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда». Конец твита Павла Климкина, министра иностранных дел Украины. Вопрос возникает такой: а разве этот закон польский признает украинскую нацию преступной? У нас что, вся нация исповедует идеологию Бандеры, у нас вся нация бандеровцев, самоидентификация теперь национальная по принципу Бандеры? Ну как это все, это министр иностранных дел говорит», — заявила Степанец.