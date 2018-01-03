03.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ признали, что против жителей Донбасса воюют иностранцы

На Донбассе нет российских войск, а на стороне ВСУ воюют канадцы, австралийцы и другие «добровольцы», но на это никто не обращает внимания.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не знаю, вводил ли он раньше войска в Донецк или Луганск, но в данном случае, в данное время их там нет. В данном случае с той стороны воюют люди, которые там живут, так называемые ополченцы… Есть такое понятие, как добровольцы. А с этой стороны тут у нас и поляки, и австралийцы, и чехи, и кто хочешь воюет, и что?», — сказал Быстряков.