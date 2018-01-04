04.01.2018, Киев, Максим Карпенко

688 просмотров

На украинском ТВ признали, что войну в Донбассе развязали политики, пославшие авиацию бомбить мирные города

Жители Донбасса, которым приходилось хоронить собственных детей в огородах из-за постоянных обстрелов, никогда не проникнутся любовью к Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне приходится иногда ездить по своим делам, и с концертами выступать. В частности, я много ездил по Луганской области, которая находится, под контролем, так сказать, киевских властей. И я видел отношение местных людей и то, что там делали добробаты, в результате чего «Новая почта» там работала с перегрузками, день и ночь, потому что оттуда шли посылки на родину. И как они к этому относились. Я говорил с людьми, которые хоронили своих детей на огородах, потому что они не могли поднять головы из-за обстрелов. И я не уверен, что они после этого полюбят Украину в том плане, в котором мы ее любим, Украину украинскую», — сказал композитор.

Он также напомнил, что не русские самолеты бомбили Донбасс.

«Политики виноваты с этой стороны, которые начали обстрелы Луганска с самолетов. Это были чьи, русские самолеты или наши?», — риторически вопросил Быстряков.