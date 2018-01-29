29.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Украина, Эмиграция

На украинском ТВ призвали к восстанию против режима внешнего управления


Украина все больше превращается в страну, у которой нет будущего и где следующему поколению будет нечего делать в стране.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша страна является одновременно и бедной, и богатой. К тому же она является беззащитной, ибо люди не научились защищать свои права, но одновременно научились обманывать государство. Она является одновременно циничной, ибо чиновники издеваются над нашим народом, и пока все больше превращается в страну, которую, к сожалению, можно было бы назвать failed statе, страну, у которой нет будущего. Если люди в нашей стране не начнут противостоять иностранному влиянию, что я называю внешним управлением, противостоять этим внешним чиновникам, тогда Украина потеряет свои следующие поколения. Люди уедут и будут реализовывать себя в других странах», — предупредил Пиховшек.

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