05.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, Политика, Украина

На украинском ТВ рассказали, как в Крыму майданщики наложили в штаны


В потере Крыма, в первую очередь, виноваты пришедшие на волне Майдана политики — Турчинов, Яценюк, Пашинский и Аваков.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, постмайданные деятели испугались того, что в Крыму реально находятся российские войска и не отправили туда карательные батальоны, в отличие от Донбасса.

«Те люди, которые на тот момент обладали именно полномочиями. Они были у Турчинова, у Авакова, у Пашинского, у всех людей, которые на тот момент принимали участие в закрытых заседаниях того СНБО. Эти люди получали оперативную секретную информацию о состоянии дел, перехваты телефонных разговоров, у них было все — реакция была нулевая. Именно эти люди ответственны за то, что наша Украина похудела на Крым. Потому что страшно. Действительно, там присутствуют российские войска, вот в чем у меня точно сомнений нет и не было никогда, и там нет украинской армии, и там украинская армия за украинскую землю не воюет, бо страшно», — сказала экс-депутат.

«И второй момент, я думаю, что был абсолютно циничный, прагматичный, грязный политический расчет на то, что вместе с Крымом, прежде всего, что уходит? Уходят голоса, уходит так называемый электорат, те люди, которые ни в коей мере не поддержат переворотчиков, тех людей, которые на волне этого переворота пришли к власти», — добавила Бондаренко.

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