11.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ разглагольствуют о капитуляции России и выплате репараций Киеву

В Киеве разрешили работать в России только рядовым уборщицам и плиточникам, а артистов пустят только тогда, «когда Россия подпишет капитуляцию и начнет платить репарации Украине». Об этом в эфире телеканала 112 заявил одиозный украинский художник-автомайдановец Сергей Поярков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, простых же гастарбайтеров осуждать не надо.

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«Я бы не осуждал украинцев, которые едут работать плиточниками, уборщиками, чтобы готовить свои семьи. В конце концов они наполняют наш бюджет и помогают своим семьям и, все таки, снимают груз с государства.

Кому бы я сказал, что не надо ехать работать — это всем нашим Данилко, на них похожим. В отличие от рядовых граждан, публичные лица — актеры, писатели, художники, артисты — их присутствие в Российской Федерации, как все эти Лободы и прочие шушары используются российской пропагандой против страны Украина, и они, таким образом, прямо помогают убивать наших парней.

Я четко знаю тот день, когда всем нам можно будет ехать в Россию петь, зарабатывать деньги, продавать картины — это тот день, когда Россия подпишет капитуляцию безоговорочную и начнет выплачивать нам репарации», — заявил Поярков.