 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Украина

На украинском ТВ сокрушаются: «Европа обманула. Нас слили»


Европа обманула Украину, обещая помощь в вопросе Крыма и Донбасса. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, если бы не США, то Евросоюз давно уже смирился бы с российским статусом полуострова и отменил санкции.

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«Обманули. Смотрите, что получилось — слили Украину. Слили. Вопрос Крыма, понятно, вообще уже не обсуждается. Американцы продолжают обсуждать вопрос Крыма, европейцы — нет. Мало того, если бы не давление США на Европу, не было бы санкций, ничего не было бы. Съели бы, и Путин это понимал, что европейцы это съедят. У Путина очень хорошие отношения с рядом европейских лидеров, и когда он забирал Крым, он понимал, что это все съедят. Главный вывод какой — его можно выразить в двух словах: «Справедливости нет», — сокрушается Гордон.

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