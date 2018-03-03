03.03.2018, Киев, Дмитрий Скворцов
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Политические репрессии, Украина, Цензура, Энергетика

На украинском ТВ угрожают реестром «ворогiв» – участников акции #Открути


«Нам надо быть солидарными, когда державе нужен режим энергоэкономии, – заявила на телеканале 112 известный пропагандист режима Порошенко Янина Соколовская. – Когда Порошенко вышел с хорошей инициативой «Прикрути!»… люди начали такой холивар в «Фейсбуке», и столько врагов повылазило, что просто можно составлять реестр».

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Как известно, многие украинские пользователи социальных сетей включились в акцию под тэгом #Открути. В частности, блогер Анатолий Шарий призвал полностью открутить краны батарей и «как на Мальдивах» ходить по дому в трусах: «Вы чуть больше заплатите за эти дни, но уж открутите по полной – пускай у них пригорит!».

О тех же нескольких днях сказала и Соколовская: «Есть надежды, что пройдут пять холодных дней, и будет уже тепло. И совпали эти холодные дни с закрытием детских учебных заведений из-за кори, поэтому всё будет хорошо».

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