09.01.2018, Киев, Игорь Бондарь

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На Волыни украинские националисты пообещали «найти дубину на польское рыло» и осквернили мемориал

Как сообщают местные жители, в селе Кисилин Локачинского района на Волыни неизвестные, назвавшиеся «украинскими патриотами», осквернили памятник жертвам Волынской трагедии — этнического конфликта времен Второй Мировой войны, во время которого украинскими националистами из ОУН были массово истреблены десятки тысяч поляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вандалы написали на стеле «Волынь — Украина».

Памятник известен тем, что в октябре прошлого года помолиться о погибших к нему приезжал сам президент Польши Бронислав Комаровский, где священнослужители десяти приходов отслужили поминальную службу о поляках, замученных во время Волынской резни 1943-44 гг.

Рядом с памятником в Кисилине находятся руины возведенного в 1720 году костела Петра и Павла. Именно здесь во время богослужения в 1943-м году 11 июля были жестоко убиты бандеровцами девяносто местных поляков, которые пришли в тот день в храм.

Вандалы не пожалели и стены освещенного здания, разместив на них провокационные надписи. Среди которых, «Найдется дубина на польское рыло».