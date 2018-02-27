27.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Украина

На выставке в ОАЭ Украина продаёт боевые дроны, прошедшие «обкатку» войной в Донбассе


В ОАЭ на выставке-конференции беспилотных систем и технологий UMEX-2018 Украина показала свою новую разработку – ударный беспилотный летательный аппарат.

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Об этом сообщает военный журнал «defence-blog», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все презентуемые на выставке украинские разведывательные БПЛА имеют опыт эксплуатации в условиях войны на Донбассе, и показали высокую устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы противника и высокие аэродинамические свойства», − говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный БПЛА способен нести на себе до трёх килограмм заряда взрывчатки. После обнаружения цели этот беспилотник пикирует на цель и взрывается. Производитель утверждает, что БПЛА прошёл «обкатку» в Донбассе в ходе проведения «АТО» и очень хорошо зарекомендовал себя.

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