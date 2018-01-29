29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Западе угрожают бросить против РФ «закаленных войной украинцев»

Россия и Китай обладают возможностями уничтожить Запад, пишет в журнале «Український тиждень» старший редактор The Economist Эдвард Лукас, считающийся одним из апологетов новой «холодной войны» с Россией.

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По словам автора, понятие «война с терроризмом» уходит в историю и присоединится к аналогично безнадежным войнам с наркоманией и бедностью.

«Терроризм не уничтожит Запада, каким мы его знаем. Это могут сделать только две силы. Обе — национальные государства Россия и Китай», — полагает Лукас.

При этом утверждает, что Россия в роли оппонента слаба, тогда как союзники, объединенные НАТО, сильны.

«Кроме того, у нас есть закаленные войной украинцы, которые отчаянно стремятся помочь, — отмечается в публикации. — Европейская безопасность сейчас однозначно в лучшей форме, чем была в течение многих лет. НАТО взялось за создание территориальной обороны. 20 стран разместили свои войска в уязвимых государствах, граничащих с Россией, то есть в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Теперь в Кремле не могут надеяться на быструю и легкую победу в случае неожиданной атаки на бывшие республики. Украина наконец получает какое-то оружие».

Правда, британский журналист опасается, что для успешной войны с Россией не хватит имеющихся на европейском театре сил.

«В случае обострения понадобятся силы с тяжелым вооружением — без них никак не обойтись в наземных боевых действиях против России. Но они не упадут с неба. Чтобы отправить их из США, понадобится несколько месяцев. Даже на переправки амуниции и другого оснащения территории Европы потребуется несколько недель», — резюмирует Лукас.