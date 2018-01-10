10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На западе Украины перекрыли границу с Польшей: люди протестуют против новых таможенных правил

В западных областях Украины сегодня протестующие против новых таможенных правил ввоза товаров перекрыли ряд дорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестные акции проходят в районе трех КПП во Львовской области, сообщает пресс-служба облуправления Госфискальной службы Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 11:30 10 января акции проходят перед пунктами пропуска Шегини — Медыка и Рава-Русская — Гребенное, а также в селе Росновка, что в 10 км перед пунктом пропуска Краковец — Корчова.

«Движение транспортных средств временно замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях. Руководители таможенных постов общаются с участниками акций протеста, ведут разъяснительную работу», — говорится в сообщении.

Львовский портал Zaxid.net со ссылкой на патрульную полицию Львовской области отмечает, что в Шегинях протестующие пообещали патрульным каждые полчаса пропускать по 10 автомобилей, чтобы избежать столкновений между участниками акции и людьми, направляющимися за границу.

Аналогичный протест проходит в районе пункта пропуска Ягодин в Волынской области. Как сообщает пресс-служба полиции региона, в 09:10 возле села Старовойтово протестующие, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу, частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев — Ковель — Ягодин.

«В акции участвуют 70 человек. В охране публичной безопасности задействованы более 40 полицейских. Правоохранители призывают участников акции протеста соблюдать действующее законодательство и не допускать нарушений безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 января 2018 года вступили в силу изменения в таможенном налогообложении товаров, перемещаемых через границу Украины. Теперь действующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до €500 (в аэропортах — до €1000) и весом до 50 кг распространяются на тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

В случае более частого въезда без пошлин можно ввезти товары на сумму только до €50.