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На Житомирщине украинский офицер застрелился прямо в воинской части
В Житомирской области на территории одной из авиационных частей офицер совершил самоубийство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщил заместитель военного прокурора военной прокуратуры Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк.
По его словам, самоубийство военный совершил во время пребывания в наряде. Вероятно со своего табельного оружия — пистолета — в мужчины обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки. Рядом с телом была найдена и гильза от пистолета.
«Установлено, что это был случай самоубийства, однако нами отрабатываются другие следственные версии такие как умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием, а также факты доведение до самоубийства», — сообщил Рыхлюк.
Метки: воинская часть, ВСУ, Житомирская область, небоевые потери, самоубийство
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