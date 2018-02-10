10.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Наблюдатели ОБСЕ: ВСУ оккупировали посёлок на Луганщине и не выпускают оттуда мирных жителей

Оккупировав посёлок в «серой зоне» под Луганском, ВСУ запретили местным жителям посещать неподконтрольную Украине территорию.

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Об этом сообщается на официальном сайте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После многочисленных попыток СММ удалось попасть в населённый пункт Новоалександровка (65 км к западу от Луганска). Восьмого февраля на северо-западной окраине Новоалександровки наблюдатели впервые заметили блокпост Вооружённых сил Украины и расположенных поблизости шестерых военнослужащих Вооружённых сил Украины, которые имели при себе оружие, а также двоих солдат в самом селе.

Двое местных жителей (мужчины 50 и 70 лет соответственно) рассказали, что жителям Новоалександровки больше не разрешается ездить в населённый пункт Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а жителям из Первомайска, соответственно, в Новоалександровку»,− говорится в сообщении.