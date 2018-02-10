10.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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НАБУ готовится выдвинуть обвинение Петру Мальдивскоому

Уже в этом году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вплотную займется одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, подвергший критике поездку президента Порошенко за государтсвенный счет на Венский бал.

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«Петр Мальдивский превращается в Петра Венского. Так не должно быть, мы потеряли адекватность и рациональность. Все эти вещи обязательно должны расследоваться антикоррупционными органами. Но не все так плохо. Говорят, скажем так, поделюсь слухом, что все-таки обвинения в отношении одного из самых вероятных кандидатов в президенты 2019 года, скажем закамуфлировано, со стороны НАБУ прозвучат в этом году. Так что сколько ниточке не виться, я уверен, что конец найдется», — сказал политолог.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что речь не идет об одном из лидеров «Оппозиционного блока» Юрии Бойко, а имеется в виду «человек, который сейчас очень близко находится у власти».