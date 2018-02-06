06.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Украина, Финансы, Экономика, Эмиграция

Нацбанк Польши раскрыл секрет устойчивости Украины, которая все никак не умрет


Только в третьем квартале 2017 года украинцы, работающие в Польше, перевели на Украину 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро).

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Об этом сообщил Национальный банк Польши, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным польского Нацбанка, в третьем квартале прошлого года иностранцы перевели за рубеж в общей сложности 3,5 млрд злотых (842 млн евро). Это на 1,7 млрд злотых больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года.

Рост возник из-за увеличения денежных переводов со стороны краткосрочных мигрантов. При этом абсолютное большинство переводов — 91% — совершили украинцы.

«В географической структуре преобладают переводы в Украину. Они составили 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро), 91,0% от общего объема средств», — сказано в сообщении банка.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что украинские граждане стали чаще ездить на заработки в Польшу, зато миграция в Россию снизилась.

За 4 года объем зарплат украинских заробитчан в Польше вырос более чем втрое.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве подсчитали, что обьем денежных переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа на родину равен 6 % ВВП страны.

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