31.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Нацбанк Украины решил добить малый бизнес

Повышение учетной ставки НБУ до 16% с целью обуздать инфляцию отрицательно скажется на украинском малом и среднем бизнесе и приведет к сокращению рабочих мест.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве завил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат будет противоположным по одной простой причине. Из-за тотальной глупости или вредоносности Нацбанка данное решение никак не коррелирует с экономической ситуацией в стране. В которой новые рабочие места могут создаваться исключительно в малом и среднем бизнесе и сфере услуг, которые кредитуются внутри страны», — сказал эксперт.

Он отметил, что крупный бизнес не кредитуется внутри страны и ему все равно какие здесь учетные ставки, а вот для того, чтобы увеличить уровень занятости, нужно что-то делать для развития мелкого и среднего бизнес.

«И для этого нужно делать строго противоположное тому, чем сейчас занимаются правительство и Нацбанк. Невозможно придавливать бизнес учетной ставкой и повышением количества налогов и обязывать увеличивать минимальную зарплату и ожидать, что это приведет к росту благосостояния граждан. Это приведет к тому, что часть предприятий закроется и уйдет в тень, а часть благополучно со всеми ресурсами и зачастую с сотрудниками переедет через ближайшую границу и откроет предприятия там. В условиях когда даже на год нельзя прогнозировать свой бизнес, никакой бизнес развиваться не будет. И не будет платить высокие зарплаты», — резюмировал Гаврилечко.