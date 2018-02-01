01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецслужбы, Украина

Нацбезопасности Украины угрожают поэты и актеры — Минкульт


Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российского поэта-песенника Илью Резника и российского актера Владимира Меньшова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится на сайте Минкульта.

Сейчас в украинском черном списке насчитывается 120 деятелей культуры.

Ранее бандеровский пропагандист Владимир Вятрович обьявил Цоя и Высоцкого «цупальцами русского мира».

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