01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 872 просмотров

Нацбезопасности Украины угрожают поэты и актеры — Минкульт

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российского поэта-песенника Илью Резника и российского актера Владимира Меньшова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится на сайте Минкульта.

Сейчас в украинском черном списке насчитывается 120 деятелей культуры.

Ранее бандеровский пропагандист Владимир Вятрович обьявил Цоя и Высоцкого «цупальцами русского мира».