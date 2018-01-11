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Начались учения по уничтожению неприятельских кораблей у берегов Крыма
В Крыму расчеты ракетных комплексов Черноморского флота начали плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морской цели.
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К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.
В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
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