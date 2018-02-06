06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

4 970 просмотров

Начался процесс излечения Украины от русофобии

На Украине снижается количество людей, негативно относящихся к России. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного GfK Ukraine по заказу Международного республиканского института (США), возглавляемого американским сенатором Джоном Маккейном, сообщает киевская интернет-газета «Страна».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Так, если в сентябре 2014 года 66 процентов опрошенных на Украине говорили о недружелюбном отношении к России, то на декабрь 2017 года таких оказалось лишь 48 процентов.

Кроме того, наблюдается снижение популярности идеи вступления Украины в НАТО. На декабрь 2017-го сторонников вступления в НАТО было около 37 процентов, тогда как осенью 2015 года — 48 процентов.

«Снижение количества желающих [вступить] в НАТО и ЕС, а также отход от резко негативного отношения к России политтехнологи называют эффектом износа. Чем больше будут говорить о стране-агрессоре, тем меньше людей будет в это верить. Бесконечные мантры на тему войны, руки Кремля уже несут власти больше информационного урона, нежели пользы, делают власть объектом насмешек и социальной агрессии. Я прогнозирую, что гуманитарная стратегия, внешнеполитическая стратегия власти будет только консолидировать ее противников», — прокомментировал изданию тенденцию киевский политолог Руслан Бортник.

как сообщал «ПолитНавигатор», украинские социологи зафиксировали, что 51 процент граждан Украины считают русских и украинцев братскими народами, а 26 процентов — одним народом.