26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ЕС, Политика, Скандал, Украина

Начинается новый украинско-польский зашквар


Принятие в польском Сейме закона, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, стало первой в мире криминализацией того, что пытается героизировать украинская власть.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

«Сегодня 279 голосами из 414 присутствующих Сейм в третьем чтении утвердил введение уголовной ответственности за так называемый бандеризм, то есть за отрицание преступлений, совершенные украинскими националистами в период с 1925 по 1950 год. Это первая в мире криминализация того, что в Украине пытаются героизировать», — сказал Волошин.

По его словам, принятие этого закона будет иметь далекоидущие последствия для Украины.

«Речь, по-моему идет о применении принципа экстерриториальности, то есть высказывания господина Вятровича в Киеве дают основания для возбуждения против него уголовного дела в Варшаве», — отметил эксперт.

Он полагает, что ситуация для Киева складывается очень серьезная и «сейчас начнется зашквар в украинско-польских отношениях, поскольку такого еще не было».

Как сообщал «ПолитНавигатор», давая оценку принятого в Сейме закону, экс-глава украинского бюро Интерпола предупредил, в международный розыск может быть объявлено большинство действующих чиновников Украины, начиная с высшего уровня.

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